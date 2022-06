Ghazal : Marjory Duprés fait résonner l’intime et l’universel

Mêlant théâtre, danse et film documentaire, Marjory Duprés fait résonner l’intime et l’universel pour mieux nous raconter l’histoire de trois réfugiées syriennes.

« Je suis en couple avec un homme d’origine syrienne. J’ai donc été confrontée dans mon quotidien à ce que signifie être à distance de son pays, de sa langue. Les événements politiques qui se sont déroulés en Syrie ont fait naître en moi un sentiment d’impuissance, une envie d’agir. Comme je suis anthropologue de formation j’ai entamé une enquête, en prenant soin de ne pas mettre de côté le vécu des personnes concernées. Alors que j’étais en résidence à Laon, nous avons mis en place des workshops avec des associations de femmes réfugiées. Parce que je leur expliquais mon urgence de transmettre ces choses et parce que cela répondait chez elles à une sensation d’indifférence par rapport à ce qu’elles avaient traversé, elles ont eu envie de partager leur histoire. J’ai également fait la rencontre de Lena qui était pharmacienne en Syrie, d’Ebtesam qu’elle m’a présentée et d’Afraa qui est étudiante en architecture. Si ma porte d’entrée lors de nos entretiens était intime : un objet, une photo qu’elles auraient envie de partager, la parole se libérant nous avons abordé les questions de la mémoire, notamment traumatique, et de la révolution réprimée.

Fiction documentaire

J’ai réalisé un enregistrement sonore des témoignages de ces trois personnes que l’on entend dans Ghazal et ma sœur Tiffany, qui est réalisatrice et photographe documentaire, s’est immergée dans leur quotidien, les a filmées chez elles. Les interprètes du spectacle qui bien que françaises ont toutes trois des origines dans le monde arabe, disposaient également de mon journal de terrain au début des répétitions. Tout en veillant à traiter avec respect cette matière documentaire, nous nous sommes efforcées d’insuffler du vivant, du présent, dans la mémoire qui nous avait été transmise. Pour la chorégraphie nous avons travaillé sur le ressenti, le quotidien, et le décor est celui d’un salon ou d’une chambre. L’écriture du texte s’est faite dans un souci de narration, d’adresse au public, et a mêlé à la matière documentaire des éléments autobiographiques des interprètes, avant que tout ceci ne soit transformé en fiction. »

Propos recueillis par Delphine Baffour