Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, mise en scène Anne Consigny

Anne Consigny adapte, met en scène et interprète le roman de Marguerite Duras comme un acte politique en forme d’hommage à la mère face à la marée, symbole de la résistance féminine.

La mère n’est jamais nommée ni prénommée : elle est pourtant le pivot de l’histoire et le centre du récit, plantée dans l’ingrate et stérile plaine marécageuse de Kam, debout face aux grandes marées de la mer de Chine méridionale, qu’elle s’obstine à nommer le Pacifique. Désillusionnée et désespérée après avoir vu ses barrages détruits, soumise au harcèlement de l’administration corrompue, la mère sombre progressivement dans la folie. Adaptant et interprétant le roman dans lequel Marguerite Duras raconte son enfance « inerte et emmurée » sur le littoral cambodgien, Anne Consigny choisit de rendre hommage à « la femme inconnue » au triomphe interdit, tombée au combat contre les flots, symbole de toutes les résistantes dont la comédienne reprend le flambeau féministe. Une plongée dans l’intimité de l’âme en forme de combat politique.

Catherine Robert