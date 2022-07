Changer l’eau des fleurs, émouvant hymne à la vie

Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian mettent en scène une charmante miniature métaphysique, qui, sous des allures de conte moderne, offre une belle leçon d’humanité et de tendresse.

Violette Toussaint oscille entre sainte et sorcière. Elle est un peu follette, gentiment attentive aux morts dont elle s’occupe dans le cimetière bourguignon dont elle a la garde, et gracieusement accueillante aux vivants éplorés. L’ingénieux décor qu’a imaginé Delphine Brouard dessine un écrin charmant qu’habite Caroline Rochefort comme une poupée sa maison miniature. La comédienne incarne cette Parque farfelue avec un bagout et un humour délicieux. Elle raconte le quotidien de Violette, qui astique les plaques mortuaires et arrange les fleurs avec une piété maniaque, dans le ronron tranquille d’une vie sans histoire, uniquement nourrie du récit de celle des autres, venus passer l’éternité à ses côtés.

Résilience florale

Mais, comme souvent, de la banalité naît la singularité. « Celle qui est trop gaie », comme disait Baudelaire, a beau parsemer sa vie de bouquets aux couleurs retentissantes, elle vacille quand le chagrin revient la frôler comme un chat langoureux. Tout bascule lorsqu’un homme vient enquêter pour découvrir pourquoi sa mère a voulu être enterrée auprès d’un inconnu. Caroline Rochefort, Morgan Perez et Mikaël Chirinian interprètent les trois protagonistes de ce drame poignant avec une émotion subtile et un art bouleversant de la nuance. La mise en scène de Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian est impeccable. Au contraire d’Antigone, que sa colère condamne à aimer à jamais chez les morts, ou d’Orphée dont le talent ne suffit pas à ramener l’amour à la vie, cette petite Violette, fragile et tendre, réussit à domestiquer les ténèbres. Une belle leçon sur la manière de vivre avec quand on doit faire sans.

Catherine Robert