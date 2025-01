Katerina Barsukova anime par le biais du dessin sur sable La Petite Sirène d’Andersen, dans une adaptation de Catherine Pallaro, récitée par Armelle Gouget sur la musique de Peer Gynt de Grieg.

Projet initié en 2019 avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, La Petite Sirène de Katerina Barsukova illustre le célèbre conte d’Andersen avec un art plastique encore méconnu qu’elle apprivoise depuis une dizaine d’années. Par des images évoluant au gré de la narration d’Armelle Gouget, empreintes d’une poésie fugitive et mouvante, elle met en lumière le symbolisme lyrique du destin tragique de l’ondine. Renonçant à sa condition première pour prendre forme humaine par amour, elle rejoindra le monde céleste quand sa passion non réciproque sera trahie par le prince qu’elle a sauvé du naufrage, en épousant une autre femme. « Le dessin sur sable permet avant tout de révéler plus en profondeur le contenu de l’histoire, où l’action se déroule dans l’élément marin et sur une plage. Le sable est un matériau malléable qui se transforme en temps réel, et se marie organiquement avec la musique ». Les recherches et les improvisations de la plasticienne russe se sont progressivement fixées en une écriture au plus près des émotions du récit et de Peer Gynt de Grieg, dans une transcription de Fabrice Pierre.

La magie du dessin et de la musique

Adaptation scénique d’un livre-disque de l’Ensemble Agora aux éditions Didier Jeunesse, le spectacle est pensé comme une allégorie philosophique à destination des enfants et des familles. La fluidité magique du dessin sur sable permet de capter l’attention du public, en particulier des plus petits, et de les initier à la beauté de la musique classique, tout en enrichissant l’imagination sonore des auditeurs plus aguerris. À Courbevoie, la partition du compositeur norvégien est interprétée par l’Ensemble à vent 92, un quintette avec flûte, hautbois, clarinette, basson et cor formé pour les représentations parisiennes de La Petite Sirène, et la harpiste Oksana Sidyagina, lauréate de plusieurs concours. Porté par l’association Rusarts, qui contribue à la rencontre entre artistes français et ukrainiens, le spectacle de Katerina Barsukova est prolongé par des ateliers pédagogiques autour des représentations.

Gilles Charlassier