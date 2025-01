Nouvelle production de l’opéra de Debussy, mise en scène par Wajdi Mouawad avec Huw Montague Rendall et Sabine Devieilhe dans les rôles-titres.

Wajdi Mouawad avait parfaitement réussi ses débuts à l’Opéra de Paris, en 2021, dans le très rare Œdipe d’Enesco, mettant au service de l’œuvre sa proximité, comme auteur et metteur en scène, avec le mythe. On voyait alors à l’œuvre un vrai dramaturge s’emparant de la musique autant que du texte, donnant à l’histoire contée à la fois sa force intemporelle et sa dimension familière, rejoignant à travers l’opéra d’Enesco l’esprit du théâtre antique qui habitait le compositeur.

Une attention particulière au texte

De retour à l’Opéra Bastille, Wajdi Mouawad y présente Pelléas et Mélisande, un opéra qui, lui aussi, demande une attention particulière au texte, en ce sens qu’il faut saisir ce que Debussy a tiré, par la musique, des mots de Maeterlinck. C’est presque un conte et l’on n’est, ici encore, pas loin du mythe et des questionnements essentiels qui sont ceux de Wajdi Mouawad : le fragile élan de la jeunesse et, comme dans Œdipe, le poids, insurmontable jusqu’à la malédiction, des héritages des générations précédentes. Il ne reste, au fond, dans ce qui est chanté et joué par l’orchestre, que l’épure de cette histoire (le metteur en scène parle du « rapport à l’invisible » de Mélisande et Pelléas). À Sabine Devieilhe et Huw Montague Rendall, qui connaissant bien leurs rôles, de porter désormais cette vision de l’œuvre, aux côtés de Gordon Bintner (Golaud) et du chef Antonello Manacorda.

Jean-Guillaume Lebrun