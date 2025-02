Marie Jacquot et l’Orchestre national de France

Marie Jacquot fait ses débuts avec l’Orchestre national de France dans un programme sortant des sentiers battus, associant Barraine, Walton, Stravinsky et une création de Frédéric Maurin, lauréat du SuperPhoniques des lycées 2024.

Elsa Barraine est, en 1929 avec la cantate La Vierge guerrière, la quatrième femme, après Lili Boulanger, Marguerite Canal et Jeanne Leleu, à remporter le Premier Grand Prix de Rome en musique. Après la guerre pendant laquelle elle est une Résistante active, elle compose beaucoup pour le théâtre et le cinéma, sans pour autant oublier l’orchestre, à l’exemple des Tziganes, en 1959. Figure de la modernité britannique, Walton n’a pas manqué de faire scandale dans sa jeunesse par ses audaces, comme dans Façade, sur des poèmes déclamés au mégaphone. Il n’a pas pour autant renoncé aux grandes formes héritées de la tradition romantique. Avec son Concerto pour alto, créé par Hindemith lors des Prom’s en 1929, il compte parmi les rares compositeurs avant 1945, aux côtés de Bartok ou Berlioz, à avoir offert un rôle soliste à un instrument généralement relégué dans l’ombre du violon, et dont Antoine Tamestit est l’un des meilleurs ambassadeurs aujourd’hui.

Audaces modernistes

Deuxième partition que Stravinski a écrite pour Les Ballets russes, entre L’Oiseau de feu et le Sacre du printemps, Petrouchka met en scène les péripéties amoureuses d’une marionnette racontées lors d’une fête de carnaval, en mêlant le folklore russe à des audaces harmoniques nouvelles pour caractériser le personnage éponyme – l’accord Petrouchka. Le concert à la Maison de la Radio fait également entendre une commande passée à Frédéric Maurin, l’un des deux lauréats des Superphoniques 2024, héritiers du Grand Prix Lycéen des Compositeurs initié en 2000 pour sensibiliser les élèves à la musique contemporaine.

Gilles Charlassier