Pidoux père et fils

Le violoncelliste Raphaël Pidoux et son fils Raphaël, hautboïste, proposent, avec la claveciniste Sibylle Roth, un programme de musique baroque placé sous le signe des filiations.

Révélation soliste des Victoires de la musique classique en 2020 et fils du violoncelliste Raphaël Pidoux, membre du Trio Wanderer, le hautboïste Raphaël Pidoux appartient, comme la claveciniste Sibylle Roth, à la génération montante. Le jeune soliste français illustre l’évolution de son instrument, avec des pièces de Hotteterre et Philidor, deux dynasties de compositeurs, facteurs et virtuoses à la cour de Louis XIV et Louis XV, qui ont façonné la lutherie et la technique du hautbois baroque, des ressources dont le génie coloriste de Vivaldi ne manqua pas de tirer parti. Les pièces pour clavecin choisies par Sibylle Roth mettent également en avant la filiation avec Johann Sebastian Bach et son fils Carl Philipp Emanuel, qui fut un des grands théoriciens du jeu pour clavier et dont l’oeuvre se tourne vers le classicisme et le Sturm und Drang, précurseur du Romantique.

Gilles Charlassier