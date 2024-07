Lopez & Lopez

Respectivement danseuse et musicien, Anne et François Lopez partagent avec tendresse et beaucoup d’humour la joyeuse complicité fraternelle qui les unit.

Ces deux-là sont frère et sœur. Co-pilotes de la compagnie Les gens du quai depuis trente ans, ce n’est que récemment qu’ils ont eu l’envie et l’idée d’un tête à tête en scène. Une excellente idée qui se déploie sous forme de concert chorégraphique et autobiographique. Sur un plateau nu si ce n’est un portant empli de costumes, un clavier, des micros et enceintes, Anne Lopez danse et François Lopez chante tout en jouant de la guitare ou du piano, tous deux livrant au passage des bribes de leur histoire et de la vie de leur troupe. Alors qu’on apprécie la qualité de mouvement de l’une, qui est une superbe interprète sachant incarner diverses émotions au gré des mélodies et des vêtements qu’elle choisit, jusqu’à se transformer en véritable rock star un brin déjantée, on se laisse emporter par les compositions pop rock de l’autre.

V comme Vilar, vie, vérité

Se faisant, se laisse découvrir la magnifique et joyeuse complicité qui unit un frère et une sœur dont l’expérience de spectacle commun date de la plus tendre enfance, complicité largement ouverte sur les autres : « Quand on est Lopez, on est avec des milliers de Lopez un peu partout dans le monde ». Les gens du quai ont mis au cœur de leur recherche la relation à l’autre. De fait, les interactions avec les spectatrices et spectateurs sont multiples. Est-ce grâce à son long travail auprès d’autistes ? Au sens propre comme figuré, Anne Lopez sait toucher le public avec beaucoup de tendresse, sans jamais être le moins du monde intrusive. Lopez et Lopez est un spectacle plein d’une réjouissante et douce folie qui nous fait rire beaucoup et souvent, dans lequel tout ce qui est dit est vrai. En témoigne la robe arborant des V qu’enfile la chorégraphe : V comme Vilar puisque nous sommes à Avignon mais surtout V comme vie et vérité. Tout est précisément écrit même si frère et sœur ne s’empêchent pas quelques digressions. Pourtant tout semble spontané, naturel, créé dans l’instant juste pour nous, et c’est délicieux.

Delphine Baffour