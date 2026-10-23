Avec La mort du Môme, Sébastien Kheroufi signe une tragédie, un poème dramatique sur et pour celles et ceux qui ont grandi dans la misère. Sur et pour les survivants.

Après avoir monté Antigone de Sophocle et Par les villages de Peter Handke, vous entrez en écriture avec La mort du Môme, votre troisième création. En quoi cela s’est-il imposé à vous ?

Sébastien Kheroufi : Pour parler de l’exil de la génération de mes grands-parents j’ai travaillé sur Antigone avec des acteurs et des femmes d’un foyer Emmaüs. Puis dans le monde rural que décrit Par les villages, texte avec lequel j’ai découvert le théâtre alors que rien ne m’y destinait, j’ai trouvé un puissant écho aux quartiers populaires dont je suis issu et dont il était essentiel pour moi de parler. Pour traiter de ma génération comme je l’entends, sans trahir les miens, je n’avais pas de texte donc je l’ai écrit. Cette pièce est pour moi l’aboutissement d’un cycle commencé avec Antigone.

La question des langues est au cœur de votre recherche. Quelle forme prend-t-elle ici ?

S.K. : Le spectacle commence par la scène d’un enfant qui trouve son père mort dans un foyer Emmaüs. Cet homme a laissé une phrase en arabe, langue que l’enfant ne comprend pas parce qu’on ne lui a pas transmise et qui signifie : « Enterrez-moi là où j’aurai vécu ». La disparition d’une langue est la grande tragédie de cette pièce dont 99 % est autobiographique. Le pourcent restant est ce qui me protège. C’est aussi ce qui me permet de dépasser mon cas personnel pour parler de toutes celles et ceux qui se sont construits dans le silence et la honte.

« La disparition d’une langue est la grande tragédie de cette pièce. »

Vous choisissez la tragédie familiale pour porter cette parole…

S.K. : C’est pour moi une manière de revenir à l’essence du théâtre, qui étymologiquement signifie « là d’où l’on regarde ». Parce que le théâtre est d’abord un lieu où des gens en regardent d’autres, le travail avec un chœur s’est imposé dès Antigone. Il a gagné en puissance dans Par les villages puis dans La mort du Môme, où le chœur joue et fait donc pleinement partie du poème. Cela au même titre que la création lumière de Marie-Christine Soma et Diane Guérin, la scénographie de Benjamin Lebreton ou encore le regard chorégraphique de Nacera Belaza… J’ai voulu aller plus loin que dans Par les villages dans mon interrogation de la forme. Je retrouve pour cela une bonne partie des comédiens de ce spectacle précédent : Reda Kateb, Casey, Amine Adjina, Lou-Adriana Bouziouane, Ulysse Dutilloy-Liégeois auxquels s’ajoutent Oulaya Amamra, Élodie Bouchez et Benjamin Grangier.

Comment décririez-vous vous cette forme qui naît de la disparition ?

S.K. : La perte de la langue arabe m’a forgé un rapport non académique à la langue et plus généralement au théâtre. J’écris et mets en scène comme un artisan, ce qui me donne une liberté folle. Les trois actes de La mort du Môme entretiennent des rapports formels à la parole très différents. Ce mouvement mène à la mort de l’enfance, que je souhaite amener chacun à questionner. Si le môme de l’histoire doit mourir, c’est pour qu’aucun autre ne meure plus à cause d’une histoire comme la sienne.

Propos recueillis par Anaïs Heluin