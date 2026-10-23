Après L’Impardonnable Revue…, Récital emphatique et Névrotik hôtel, Michel Fau continue de creuser la veine décadente de l’art lyrique en une revue où il brille en diva fabuleuse et bouffonne.

Là où le détournement de l’opéra et la figure de la diva grotesque s’appuient sur le contraste entre une impeccable technique vocale et le décorum rigide et compassé de l’art classique, Michel Fau a l’audace d’une iconoclastie supplémentaire : sa cantatrice ressemble à la Marguerite de Xavier Giannoli ou à la ridicule et tonitruante Bianca Castafiore ; elle est une caricature de la caricature ; une créature monstrueuse vêtue de taffetas orange, de strass et de plumes duveteuses, dans les beaux costumes de David Belugou ; elle est un être hybride, entre la reine de cœur imaginée par Disney et les meneuses fortes en gueule et hautes en couleur des cabarets travestis. Aux côtés de Philippe Talbot, qui met son indéniable talent au service d’un répertoire varié, Michel Fau joue les augustes en onnagata décadent, venu, sinon mourir sur scène (ce qu’il réussit admirablement en Carmen), au moins se brûler une dernière fois aux feux de la rampe.

Vissi d’arte, vissi d’amore

La diva est fatiguée et roule des yeux et des hanches pour faire oublier sa déchéance. Le ténor fougueux qui l’accompagne et la supporte tâche de sauver ce qu’il reste d’art dans la pantomime désespérée de sa partenaire, et le pianiste patient et blasé (interprété par Martin Surot) essaie de sauver Satie et les meubles. Ce concert très chic s’organise autour de la figure dévorante de ce monstre qui ose tout, même Jeanne Mas et « les draps qui s’en souviennent » d’Il était une fois… Partant du principe qu’on ne rit bien que de ce qu’on aime, Michel Fau rend hommage au bel canto en le raillant, en des éclairs forains et des éclats farcesques. Il se réclame de Dada, en extravagant caustique : on se croirait à la salle Gaveau le 26 mai 1920 ! Les artistes qui interprètent ce spectacle naviguent avec dextérité entre maîtrise et rupture, et il est évident qu’il faut avoir du cran et du talent pour ainsi jouer à déjouer le pacte spectaculaire. Face à l’apocalypse qui menace aujourd’hui le spectacle vivant, le personnage inventé par Michel Fau, maquillé et coiffé par Eva Cissé et recouvert des bijoux de Philippe Ferrandis, a quelque chose de la Putain de Babylone, qui fait rire les marchands une dernière fois, avant que sa chute n’entraîne leurs lamentations : peut-être ce concert est-il le dernier avant la catastrophe…

Catherine Robert