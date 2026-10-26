La compagnie Circa est l’une des plus illustres ambassadrices du cirque australien en Europe. Son spectacle Humans 2.0, programmé ce mois de décembre au Théâtre Silvia Monfort, reprend l’esthétique et la quête de perfection technique de la compagnie en les déclinant sur un nouveau sujet.

Wolf avait impressionné la saison dernière, et le présent spectacle, créé en 2021, ne devrait pas décevoir les amateurs et amatrices de cirque acrobatique. Faisant fi des recherches sur l’animalité du mouvement, Humans 2.0 s’emploie au contraire à rendre sensible, au travers de son vocabulaire circassien, l’essence de la condition humaine : l’individu qui dépend du collectif, la volonté de s’élever et de construire, l’inévitable échec et la résilience nécessaire pour se relever après chaque chute. Reste la signature esthétique de la compagnie : un dépouillement scénique absolu, qui ne donne à voir que les mouvements de dix corps dans un espace sculpté par la lumière signée Paul Jackson, et une bande son composée par Ori Lichtik. C’est une esthétique moderne et élégante.

Un cirque millimétrique fondé sur l’excellence technique

Ce qui reste le plus impressionnant chez Circa est le niveau de maîtrise technique des artistes, qui poussent la perfection du geste et les possibilités de leurs corps au plus loin qu’il leur est possible. Que ce soit collectivement ou individuellement, ces circassiennes et ces circassiens recherchent un cirque de l’exploit et de la précision, dans une quête de raffinement qui rappelle la danse. Le mouvement, d’ailleurs, est soigneusement chorégraphié. C’est moins un cirque de prise de risque que d’excellence technique. Humans 2.0 est un hommage au corps, au mouvement, et à la possibilité de s’arracher pour quelques instants de l’emprise de la gravité.

Mathieu Dochtermann