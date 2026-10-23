Ces filles qu’on attend, mis en scène par Elsa Granat, est tissé de témoignages de jeunes filles ayant grandi à Saint-Denis, qui ont raconté à Claudine Galea leurs enfances passées à se sentir différentes.

Qui sont « ces filles qu’on attend » ?

Elsa Granat : Ce sont 4 jeunes filles, pas encore adultes mais plus tout à fait ados. Elles ont vécu leur enfance à l’écart de la norme. L’une en raison de son poids. Deux autres parce qu’elles pensaient trop lentement pour avoir une scolarité normale. Et une dernière parce que son foyer familial avait éclaté et qu’elle a dû être accueillie par l’Aide Sociale à l’Enfance. Claudine Galea a recueilli leurs histoires alors qu’elles ont autour de 18 ans, avec un peu de recul, au moment où le papillon s’envole, juste avant qu’elles ne deviennent ces filles qu’on attend.

Comment est né ce projet ?

E.G. : Au départ, Julie Deliquet voulait faire un spectacle autour de l’enfance à Saint-Denis. De la différence que crée ce territoire stigmatisé et stigmatisant, nous avons glissé vers ces sentiments de différence qu’ont pu traverser ces jeunes filles, liés au bodyshaming, au fait de ne pas avoir de foyer, à l’ostracisme… J’aimerais que les spectateurs par fulgurances se sentent reliés à ces jeunes filles, non dans une identification constante mais en multipliant avec elles les points de contact.

« J’aimerais que les spectateurs par fulgurances se sentent reliés à ces jeunes filles. »

Comment allez-vous mettre en scène leurs témoignages ?

E.G. : Je les mets en scène sous la forme d’une quête épique et scientifique. Trois interprètes endossent les parcours de ces jeunes filles nimbées de mystère, comme des savants qui chercheraient à décrypter des boîtes noires d’avions. Je souhaite parler de cette quête folle qu’on peut avoir de l’autre, à vouloir percer le secret de quelqu’un qui ne nous a pourtant rien demandé.

Vous avez également développé une scénographie qui s’annonce surprenante…

E.G. : Avec James Brandily, mon scénographe, nous avons créé une bâche qui bouge, se gonfle, se dégonfle et peut aussi compresser les objets présents à l’intérieur. C’est une bâche translucide qui floute l’image, on y distingue du mobilier d’enfant et de cuisine, une sorte de foyer idéal qu’on aurait tous en tête. Les interprètes peuvent rentrer dedans. Cette bâche crée une atmosphère étrange, lointaine, pour donner à éprouver ce que c’est que de se sentir différent.

Propos recueillis par Eric Demey