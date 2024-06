Eurydice aux Enfers

La Compagnie de l’Eau qui dort réinvente le mythe d’Orphée en envoyant Eurydice retrouver son amant décédé. Une réécriture qui porte haut la puissance féminine.

Selon le mythe, Orphée tente de sauver Eurydice des Enfers. Aujourd’hui, c’est l’inverse, et la nymphe part sous la Terre à la recherche de son amant. Cette inversion, sans artifice et soutenue par un jeu sonore et lumineux astucieux, convoque la mort et l’amour dans une fable qui fait écho aux préoccupations d’aujourd’hui, et invite l’humour dans le périple. Gwendoline Destremau a réécrit l’histoire de manière originale, à la fois émouvante et désopilante. L’héroïne, célébrée pour son courage et sa détermination, entame un voyage initiatique peuplé d’étonnantes rencontres. Une épopée métaphorique à travers les Enfers qui se fait hymne à la vie.

Louise Chevillard