La Garden Party poétique et théâtrale du Théâtre des Doms

Pour la deuxième année, le théâtre prend place dans le jardin du Théâtre des Doms. Au programme de cette « Garden Party », quatre formes courtes et légères, qui témoignent de la créativité de la scène belge. En particulier de sa part féminine.

Afin d’apporter son soutien à la création belge, sévèrement touchée par la crise sanitaire, l’équipe du Théâtre des Doms lance en 2021 un appel à projet en direction des artistes belges francophones, quelle que soit leur discipline. Objectif : la création de spectacles courts inédits, destinés à une « Garden Party » pas comme les autres, dans le jardin du théâtre aménagé pour l’occasion. L’opération est une réussite : elle est reconduite cette année, et prend même de l’envergure. Pour sélectionner les nombreuses propositions reçues, les Doms ont constitué cette année un jury d’artistes. Celui-ci a sélectionné quatre propositions – soit une de plus que l’an dernier – de disciplines et d’esthétiques très diverses. Toutes portées par des femmes, ces pièces offrent d’approcher au plus près des univers singuliers.

Voyages autour du jardin

Il y en a pour tous les âges à cette « Garden Party ». Dès 9h30 du matin, les plus jeunes sont conviés à s’assoir sur l’herbe pour découvrir le bestiaire marionnettique Dans les bois de Charlotte Bouriez. À 11h, la performeuse-chorégraphe Bahar Temiz – invitée dans ce programme par le KVS, Théâtre royal flamand, partenaire du programme – prend le relai avec ICE, solo de danse pour un interprète et un tas de cordes, conçu à partir de récits de voyageurs polaires en Antarctique au XXème siècle. Dans Lilith(s), à 13h, Lylybeth Merle partage avec nous sa transition de genre. À 20h30 enfin, la fête s’achève avec Brûler – Danser de la poétesse Lisette Lombé et de la musicienne Cloé du Trèfle. Histoire d’une reconquête de soi, cette performance mêle expression corporelle, sons électroniques, piano et poésie pour « questionner le temps du post-confinement, le choc post-traumatique collectif et la possibilité de résilience ». Née du Covid, la Garden Party y revient à sa façon, poétique et théâtrale.

Anaïs Heluin