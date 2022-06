Changer l’eau des fleurs : un hymne aux choses simples mis en scène par Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian

Les deux co-metteurs en scène Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian adaptent au théâtre Changer l’eau des fleurs, un roman à succès de l’écrivaine Valérie Perrin. Un « hymne aux choses simples » présenté au Théâtre du Chêne noir.

C’est l’histoire de Violette, une garde-cimetière qui vit dans une petite localité de Bourgogne. Confidente des gens de passage comme des habitués de son lieu de travail, le personnage imaginé par Valérie Perrin mène une vie sans remous jusqu’au jour où un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu… « Mettre en scène Changer l’eau des fleurs, c’est faire vivre l’univers de Violette, expliquent Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian (ce dernier est également l’un des interprètes du spectacle, aux côtés de Morgan Perez et de Caroline Rochefort). Un univers drôle, joyeux, coloré, parfois mélancolique, mais jamais triste. Un monde dans lequel les disparus, les vivants, les morts et les coccinelles se côtoient. »

Manuel Piolat Soleymat