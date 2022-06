Brésil 2016, l’heure de l’effroi / Leçons d’émeute / Œil : 3 compagnies brésiliennes posent le regard sur leur pays

Le Brésil et ses carnavals, ses plages et ses footballeurs, nous sommes abreuvés d’images joyeuses de la première puissance sud-américaine. À l’Atypik Théâtre, trois compagnies brésiliennes ouvrent la fenêtre sur d’autres paysages, plus sombres et méconnus.

On ne peut que se réjouir de ce focus que réalise l’Atypik Théâtre autour de trois compagnies brésiliennes soutenues par la région de Goia. Y découvrira-t-on le cœur du Brésil ? On fera tout d’abord un retour sur l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro via une dystopie pas si imaginaire. Avec Brésil 2016, l’heure de l’effroi, le groupe Zabriskie raconte la vie de deux bouffons qui organisent leur survie en bordure d’une copropriété climatisée et murée. Confrontation de deux mondes, qui structure d’ores et déjà le Brésil d’aujourd’hui, sur fond de dégradation des conditions de vie économiques et climatiques après l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Aux portes donc de notre futur, sous le signe du clown.

Loin des clichés colorés

Dans la même veine sociale mais dans un registre différent, avec Leçons d’émeute d’Hugo Zorzetti, auteur brésilien contemporain adepte de la comédie, c’est une femme banale, retraitée de la classe moyenne, qui prend au piège dans sa fenêtre celui qui est venu la cambrioler. Elle organise alors une cruelle vengeance où se reflète avec beaucoup d’humour toute la déliquescence d’une société. La dernière pièce reprend une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Ambiance fantastique et enquête policière d’un homme aux confins de la folie comme aimait à les peindre l’auteur anglais. Ici, Iago veut prouver qu’il n’est pas fou en racontant le meurtre qu’il vient de commettre… Il y a décidément quelque chose de noir dans ce triptyque brésilien et d’humour trempé dans cette même couleur. Loin des clichés festifs que véhicule le pays. Les trois spectacles proposés seront joués en portugais surtitré.

Eric Demey