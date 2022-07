La Galerie par la compagnie Machine de cirque : des tableaux de haute voltige dans une galerie d’art un peu grise

Parmi les spectacles de Machine de Cirque que l’on peut voir à la Scala Provence, La Galerie fait lever le public dès les premières heures de la journée. À la hauteur de leur réputation, on assiste à de la haute voltige entre tableaux burlesques ou oniriques.

Le titre l’annonce, tout se passe dans une galerie en gris et blanc. Face au groupe, une jeune artiste porte un regard décalé sur les œuvres et sur le monde. Elle amène le public à rêver avec elle, jusqu’à rencontrer des personnages de peinture du 17ème siècle. Apportant de la couleur dans cet univers gris et normé, ses propres œuvres permettent une explosion de pop-corn et de peintures.

L’acrobatie au rendez-vous

Que leur univers touche ou non, il faut reconnaître à cette compagnie québécoise une qualité technique indéniable. Du voltigeur de bascule aux porteurs de barre russe, en passant par les équilibristes, les acrobates de roues (allemande ou Cyr) et les voltigeuses, l’ensemble des artistes sont d’une polyvalence étourdissante. Si le sujet sert surtout de prétexte pour inventer autant de tableaux, le public se régale de cet enchaînement de scènes, impressionnantes, dynamiques et ponctuées d’humour.

Léa de Truchis de Varennes