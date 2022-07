Signée Sylvain Decure et Mélinda Mouslim, une Conf’ apocalyptique, absurde et clownesque qui revigore

Ne vous fiez pas aux apparences, si La Conf’ est programmée à Occitanie fait son cirque en Avignon, ce spectacle n’a de cirque que la formation de l’acteur Sylvain Decure. Au croisement entre le théâtre physique, l’héritage du clown et une performance humoristique, Mélinda Mouslim a écrit une pièce sur la fin du monde des plus réjouissantes.

La Conf’, ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ? se joue dans un laboratoire scientifique d’un monde post-apocalyptique. Tout commence avec un bac de terre meuble et une ingénieure désabusée. Cette femme derrière sa console explique scientifiquement comment la catastrophe écologique est arrivée : l’homme est responsable. Pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, le laboratoire utilise un cobaye des plus clownesques, qui évolue avec sa prise de conscience des enjeux futurs.

Plaidoyer clownesque pour une fin du monde à sauver ensemble

Si le thème paraît peu enthousiasmant, la performance des deux acteurs est une ode à l’excentricité, à sortir de la norme pour penser autrement, à créer de nouveaux paradigmes. L’un est un humain clownesque et caricatural, l’autre est d’un cynisme scientifique percutant. La rencontre de la mélancolie et de l’hystérie pour un résultat décalé, drôle et résolument vivant.

Léa de Truchis de Varennes