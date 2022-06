The Game of Nibelungen : Laura Gambarini réactive et répand joyeusement la légende médiévale germanique

Programmé au 11 • Avignon dans le cadre de la Sélection suisse en Avignon, The Game of Nibelungen de la Cie Botte-Cul nous propulse par le geste et l’objet au cœur d’un classique médiéval germanique. Un voyage sanglant !

Laura Gambarini est une femme pleine de ressources. Lorsque le Covid arrive en Suisse, dont elle investit les rues et autres espaces non dédiés avec sa Cie Botte-Cul fondée en 2015, l’artiste reprend le travail qu’elle exerçait avant de se consacrer pleinement à l’art gestuel auquel elle s’est formée à Berlin. Elle redevient professeure d’allemand, sans pour autant mettre de côté ses compétences théâtrales. Celles-ci se révèlent particulièrement utiles lorsqu’elle doit aborder la chanson des Nibelungen, une épopée médiévale, pilier de la littérature germanique et nordique. Pour explorer avec ses élèves l’intrigue touffue et très sanglante, l’artiste fait appel à ses outils habituels : le geste et l’objet. Cet acte de littérature gesticulé ne tarde pas à devenir spectacle pour lycéens, mais aussi pour adultes. Mise en scène par Manu Moser, spécialiste de l’adaptation théâtrale d’œuvres classiques, Laura Gambarini réactive et répand joyeusement la légende d’hier.

Anaïs Heluin