Un humoriste raté veut sauver l’humanité par le rire. Avec l’aide de l’intelligence artificielle « Mich-L », François Herpeux compile les meilleures blagues humaines pour les envoyer dans l’espace.

On est en juin 1977 : la fin du monde approche. À l’instar du Voyager Golden Record, embarqué sur deux sondes spatiales cette même année pour informer d’éventuels extraterrestres des sons de la Terre, Patrice, un comique à l’ambition inversement proportionnelle au talent, décide d’envoyer une bouteille à la mer interstellaire afin de faire se gondoler les aliens. Avec l’aide de « Mich-L », intelligence artificielle à la mémoire immense, il compile le meilleur des histoires potaches, contrepèteries, blagues et galéjades « qui fera perdurer l’esprit de notre civilisation aux confins de l’univers ». François Herpeux travaille depuis 20 ans sur l’absurde et le jeu comique. En 2009, il rencontre Guillaume Bailliart, acteur et metteur en scène du Groupe F_T^M_S : La Force de la farce est à la fois le prolongement et la synthèse de leur collaboration, qui sera suivie, les saisons suivantes, par L’Evangile selon Patrice et Le Règne de l’humour.

Catherine Robert