« Après les ruines » de La compagnie Pardès Rimonim

Quelles seraient nos réactions face à l’exil et la brutalité de l’arrachement ? La compagnie Pardès Rimonim réunit des artistes européens pour faire converser réel et fiction autour de cette question.

« Vous avez déjà pensé devoir partir de chez vous ? Pour aller où ? Ca veut dire quoi partir ? », demandent presque naïvement Bertrand Sinapi et ses compagnons, posant les questions que personne ne veut affronter et préfère ignorer quand il s’agit de réfléchir aux migrations et à ce qui les entraîne. « Pour ne pas tenir les « exilés » d’un côté, et « nous » de l’autre, les artistes ont été à la rencontre de réfugiés, de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard des rues pour parler d’exil, d’asile et de frontières, tant géographiques que mentales. » Mêlant fiction et fragments documentaires, musique live et jeux d’ombres, ils confient ce que l’exil des autres a fait résonner en eux, « partant du je pour construire un nous ». Entre airs classiques et énergie rock, la contrebasse se mêle aux voix des comédiens et aux paroles enregistrées. Rappel de l’évidence : il n’y a pas d’étrangers sur cette terre.

Catherine Robert