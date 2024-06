« Duos improbables » de Claire Durand-Drouhin

Claire Durand-Drouhin unit corps virtuoses et corps en situation de handicap dans une collection de Duos improbables.

Claire Durand-Drouhin intervient depuis une quinzaine d’années auprès de personnes emprisonnées ou hospitalisées en service psychiatrique, dessinant des corps à corps entre danseurs professionnels et amateurs. « Finalement cette recherche est celle d’une danse brute. J’ai compris avoir besoin à la fois de l’artiste brut et du danseur professionnel comme point de départ pour créer des formes qui m’interpellent » explique-t-elle. Elle concentre sa recherche sur ce « Ballet Brut » qui mêle aujourd’hui à des circassiens et danseurs virtuoses des autodidactes en situation de handicap. C’est cette nouvelle poétique du corps qu’elle nous propose de découvrir avec ses Duos improbables. Égrainant des pas de deux qui unissent des personnalités aux physicalités que tout oppose, elle nous laisse découvrir leur étrange et merveilleuse alchimie, faite de complicité et d’une réinvention du geste de chacun d’eux.

Delphine Baffour