Démonter les mécanismes de l’emprise, c’est l’objectif que vise Nos histoires, une pièce franco-québécoise de retour au Festival d’Avignon après le succès de l’an dernier.

Après un premier festival qui lui a valu le 3ème prix Coup de cœur du Club de la Presse du Grand Avignon et du Vaucluse, Nos histoires est de retour, dans un jeu d’emprises qui se mêlent. Vicky rencontre Maxime et tous deux démêlent ensemble les relations toxiques dans lesquelles ils sont empêtrés. Vicky avec son amoureux, Maxime avec sa mère, qui est aussi sa patronne. Histoire écrite et jouée par la québécoise Frédérique Auger, Nos histoires scrute, de sa naissance à la prise de conscience puis à la libération, les rouages de l’emprise. Sur scène, l’autrice et interprète est accompagnée par Jean-Claude Chagachbanian. Ils endossent tous deux les quatre rôles de ces destins croisés, au cœur d’une thématique d’une grande actualité.

Eric Demey