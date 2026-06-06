Le Héron est une fashion victim, le Corbeau, addict aux réseaux sociaux, Perrette se rêve en influenceuse… La Fontaine unplugged s’amuse en chansons et fête sa 200ème à Avignon cet été !

Forts de leur succès, Marlène Bouniort, Sophie Kastelnik et Laurent Madiot continuent à ravir petits et grands avec leur réécriture malicieuse des Fables de La Fontaine. L’humeur est solaire et bon enfant, à l’image de celle du « bonhomme » qui faisait parler les bêtes. Il s’agit désormais de les faire chanter : les influences musicales sont variées (folk sixties, rap, valse, symphonie façon cartoon, slam, chant lyrique) et l’instrumentarium très riche (guitares, clavier, accordéon, cloches, tuba, shruttibox et percussions). « Jouer avec le propos, s’en amuser, le recontextualiser avec liberté, prolonger le récit ou insuffler de nouveaux personnages afin de créer des relectures décalées et pleines d’humour » : les trois musiciens-chanteurs s’en donnent à cœur joie pour interpréter des variations désopilantes et décapantes, « à voir et à entendre entre réflexions et éclats de rire ».

Catherine Robert