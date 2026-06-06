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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Agenda

Julien Joubert revisite avec brio l’histoire de la musique dans « Une histoire de la musique en 70 minutes »

Julien Joubert revisite avec brio l’histoire de la musique dans « Une histoire de la musique en 70 minutes » - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Théâtre de L’Oriflamme
©© Thaumas Photographie Julien Joubert dans Une histoire de la musique en 70 minutes
© Thaumas Photographie Julien Joubert dans Une histoire de la musique en 70 minutes

Reprise / Théâtre de l’Oriflamme / écriture et mise en scène Julien Joubert

Publié le 6 juin 2026 - N° 345

Julien Joubert fait le tour de l’histoire de la musique en un one-man show calibré à 70 minutes, spécialement pour Avignon.

Le côté aride du solfège a pu traumatiser plusieurs générations d’enfants, et l’immensité du répertoire musical, en particulier savant, est sans doute intimidant pour le néophyte. Mais, avec Julien Joubert, oubliez ces préventions ! Le pianiste et compositeur revisite, avec un brio assaisonné d’humour, toute l’histoire de la musique, depuis les premiers pas préhistoriques jusqu’à la variété contemporaine. Le one-man show aux allures de causerie à la fois pédagogique et comique révèle ainsi, sans aucun pédantisme, la naissance de la polyphonie comme les subtilités de l’harmonie et les charmes de la mélodie. Grâce à son expérience protéiforme, tant dans le symphonique et les formations chorales, que dans l’opéra ou le ballet, Julien Joubert est un passeur inclassable qui rend accessibles, de manière participative, les secrets de la science musicale. Avec une bienveillance et une vitalité communicative, Une histoire de la musique en 70 minutes constitue une jubilatoire démonstration de démocratisation culturelle.

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Une histoire de la musique en 70 minutes
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Théâtre de L’Oriflamme
6 rue de l'Oriflamme, 84000 Avignon

à 10h, relâche les 9, 16 et 23 juillet. Tél : 04 88 61 17 75. Durée : 1h10.

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