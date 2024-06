Dans un seul en scène musical auto-fictif, l’autrice-compositrice et comédienne Camille Feist relate une expérience d’enfermement en milieu psychiatrique. Sa Fille polaire fait débat, non sans rire.

La « fille polaire » de son spectacle, c’est elle, Camille Feist. Ou du moins, sa protagoniste doit beaucoup à son histoire personnelle. Elle s’appelle d’ailleurs Camille elle aussi. Et elle a un jour perdu pied. Elle était alors chanteuse en devenir, raconte-t-elle, venait de gagner un concert et n’avait qu’un mois pour le préparer. Convaincue qu’elle s’apprête à créer « le concert du siècle », elle cesse de dormir et de s’alimenter. Ce qui la mène en service d’urgence psychiatrique pendant une vingtaine de jours. Mise en scène par Pauline Paris qui l’a aussi accompagnée à l’écriture, Camille Feist a recours au chant pour avancer dans son récit. Elle fait aussi appel à l’objet : la mère devient une pile, l’ambulancier un électrocardiogramme, la voisine un balai… Grâce à cette mise à distance, l’humour s’invite et l’expérience devient partageable. Elle rend possible le débat sur l’enfermement en milieu psychiatrique.

Anaïs Heluin