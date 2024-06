Dans Jeanne de Yan Allégret, une femme disparaît. Le metteur en scène Jérôme Wacquiez s’empare de son évaporation et des questionnements qu’elle suscite.

Quarante ans, mariée à un homme qu’elle aime et qui l’aime, avec deux enfants qu’elle chérit et un travail, Jeanne a réussi sa vie si on la regarde selon les critères dominants que sont la famille, l’argent, la position sociale. Et pourtant, elle disparaît. Inspiré du phénomène japonais des « disparus volontaires », l’auteur Yan Allégret fait de cette femme l’incarnation des questionnements concernant la place de la femme au XXIème siècle. « La pièce Jeanne nous délivre les tourments intérieurs d’une femme qui souhaite être ce qu’elle est et non comme la société souhaite qu’elle soit », analyse Jérôme Wacquiez, directeur de la Compagnie des Lucioles, qui décide de la mettre en scène. La métamorphose de la protagoniste principale, au gré de rencontres étranges qui jalonnent sa quête de sens à travers la ville, se fait entre jeu et vidéo, dans une poétique du trouble.

Anaïs Heluin