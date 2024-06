Larmes de crocodile

Dans Larmes de crocodiles, Fanny Catel et Jean-Noël Françoise refont toute l’histoire de l’humanité à leur manière, musicale et artisanale. Pour s’affranchir de nos regards formatés par des millénaires de patriarcat.

Ils sont deux au plateau, un homme et une femme : les fondateurs de la compagnie Hors d’œuvres Fanny Catel et Jean-Noël Françoise, en alternance avec Abigaël Green et David Fauvel. Depuis Adam et Ève jusqu’à la fin de l’humanité, ils traversent l’Histoire avec cet objectif : interroger les notions de féminin et de masculin. Leur dialogue improbable s’ouvre sur une référence au film 2001 l’odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, où d’entrée de jeu on peut voir un homo Erectus toucher un monolithe gris et devenir ensuite homme moderne. « Le réalisateur ne s’est sans doute pas posé de question. Mon primate doit-il être un mâle ou une femelle ? Les spectateurs pourront-ils se projeter dans l’histoire si le héros est une héroïne ? », remarquent les artistes. La suite de leur parcours est à l’avenant, nourri par des références multiples, telles que King kong théorie de Virginie Despentes, les bandes dessinées de Liv Strömquist ou encore les écrits du philosophe Paul B. Preciado, référence en matière d’études de genre. Cela en musique, en dessin, en chanson et dans la joie !

Anaïs Heluin