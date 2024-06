Eline Schumacher brode autour de Shakespeare une ode au théâtre, aux êtres humains, à leurs failles et à la complexité des émotions. Une mise en abyme avec masques, humour et tendresse.

Comment l’idée de ce spectacle est-elle née ?

Eline Schumacher : Je fais du théâtre de manière professionnelle depuis dix ans et j’avais très envie de rendre hommage à mes tout débuts, quand j’en faisais pour le plaisir, comme on en fait quand on se retrouve dans une salle polyvalente hors des heures de travail, le vendredi soir ou le dimanche matin, pour créer une représentation unique, jouée devant des proches, des parents ou les gens du village. Je trouve ça beau et touchant de se réunir ensemble pour ça. Quand on devient professionnel, les choses se déplacent. J’ai donc imaginé des gens qui ne sont pas au meilleur de leur forme (comme un peu tout le monde, je dirais !), qui ont décidé de se mobiliser pour vivre autrement. L’assistante sociale qui les réunit pour monter La Nuit des rois fait un burnout. Ils décident alors de continuer seuls. On assiste à toutes les étapes des répétitions. On a ainsi accès à toutes les premières fois, celles dans lesquelles on se lance sans guide. Cela amène des quiproquos et beaucoup de sensibilité, des questions de jeu et, finalement, des questions d’amour. On passe sans cesse de la répétition au jeu : on finit par ne plus vraiment savoir quand ça joue ou pas.

« Le quiproquo insiste sur cette évidence : peu importe qui on est ; si on s’aime, c’est déjà ça ! »

Pourquoi jouer masqué ?

E.S. : Les comédiens portent des demi-masques et des perruques qui donnent l’impression de personnages réels. Les comédiens professionnels jouent des amateurs qui jouent des personnages de théâtre. On peut voir une actrice jouer un homme qui joue une femme. Et pourtant on y croit et c’est amusant ! Les masques sont des révélateurs d’émotions. On sait que c’est un code théâtral et quand les masques disparaissent au salut, l’effet de mort est assez troublant.

Pourquoi Shakespeare ?

E.S. : J’avais envie de travailler sur une comédie et j’avais très envie d’un langage fleuri et d’une écriture forte pour qu’on sente la différence entre les niveaux de jeu. Shakespeare, c’est toujours l’évidence ! Il est toujours beau de voir cette langue au travail ! De plus, dans cette pièce, il y a un quiproquo sur l’identité puisque Viola se déguise en garçon pour travailler à la cour. Cela ajoute au trouble de l’identité et insiste sur cette évidence : peu importe qui on est ; si on s’aime, c’est déjà ça !

Propos recueillis par Catherine Robert