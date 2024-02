Séquence danse accueille de nouveau la crème de la danse contemporaine pour montrer les corps sous toutes les coutures, dont plusieurs techniques circassiennes.

Pour sa douzième édition, le festival phare de la danse contemporaine impulsé par le CENTQUATRE nous fait traverser une multiplicité d’univers et de corporéités. Elle embrasse la polka chinata, danse italienne traditionnelle tournoyante pour couples d’hommes, dans Save the last dance for me d’Alessandro Sciarroni, une étreinte sensuelle et virtuose sur de l’électro. Elle pénètre dans les paysages sombres d’Elvedon de Christos Papadopoulos, construits à partir de micromouvements, qui évoquent le roman Les Vagues de Virginia Woolf. Elle fait surgir des corps nus, dans une intrigante obscurité de 30 appearances out of darkness d’Arno Schuitemaker. Elle se mélange avec le théâtre pour conter des dystopies contemporaines à coups de verbes et de gestes tranchants comme des barbelés dans Nice Trip de Mathieu Desseigne-Ravel et Michel Schweizer.

Focus sur le cirque

La chorégraphie dialogue aussi avec des techniques du cirque à travers la poésie d’O de Chloé Moglia, qui dévoile un conte écologique ludique à la cosmogonie poétique. Elle se décline en couleurs pastels et pyramides improbables dans Foreshadow d’Alexander Vantournhout, qui fait mine d’inverser le sens de la scène, pour interroger la gravité. Elle devient résistance au mouvement giratoire du sol dans Gravitropie (une somme de désordres possibles) de Naïf Production. Séquence danse offre encore une fois un panel des esthétiques de la danse contemporaine actuelle. En bonus, on peut voir ou revoir un classique du genre, la pièce Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (1982) de la grande chorégraphe flamande Anne Teresa de Keersmaeker, au style minimaliste débordant d’émotions.

Belinda Mathieu