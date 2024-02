Un club très sélect où trois œuvres de Pina Bausch et Boris Charmatz dialoguent et créent un nouvel espace de rencontre pour la danse, au-delà des générations.

Il y a un an et demi, Boris Charmatz prenait la direction du Tanztheater de Wuppertal, la prestigieuse compagnie que la chorégraphe allemande Pina Bausch dirigea pendant plus de 35 ans. Avec la difficile charge de faire vivre un répertoire malgré une telle absence, de faire exister une institution dans le paysage chorégraphique actuel. Son idée d’un rapprochement franco-allemand se matérialise dans ce programme intitulé Club Amour, rassemblant trois pièces : Café Müller de Pina Bausch (1978), Aatt enen tionon (1996) et herses, duo (1997) de Boris Charmatz. Un dialogue entre la représentante du théâtre dansé allemand et un représentant de la danse contemporaine, qui réunit les danseurs des deux compagnies, que pourtant tout pourrait opposer esthétiquement. Pour formaliser cette association, le chorégraphe retient, comme dénominateur commun à chacun des projets, la dimension du désir qu’ils portent, à l’endroit d’histoires intimes ou d’états de sensualité à fleur de peau.

La brutalité des sens en trois variations

C’est un programme en forme de grand écart qui nous est proposé ici, tant sur le fond que sur la forme. Café Müller est une grande pièce de Pina Bausch, qui puise son inspiration dans l’enfance de la chorégraphe – ambiance de bar familial où la solitude des corps rencontre l’épuisement du désir. Un chef-d’œuvre poignant qui happe le regard du spectateur, alors même que les danseurs, les yeux fermés, tentent désespérément de traverser la scène d’un bout à l’autre. Dans Aatt enen tionon, le regard balaye au contraire l’espace de façon verticale. Les trois corps, tous aussi seuls, sont superposés sur une structure en métal, dans une forme de brutalité, de crudité accentuée par leur semi-nudité. Herses, duo, est une extraction de herses (une lente introduction) (1997), apportant une radicale exposition du corps, ici dans une variation de couple.

Nathalie Yokel