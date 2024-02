Première française du « Assembly Hall » de Crystal Pite

Crystal Pite et son compagnon d’écriture, le dramaturge Jonathon Young, dévoilent pour la première fois en France leur création très attendue Assembly Hall.

Huit membres d’une association d’amateurs de reconstitution médiévale se retrouvent dans une salle communale pour leur Assemblée Générale. L’événement qu’ils organisent est menacé et des changements drastiques doivent être entrepris. Mais peu à peu présent et passé se mêlent et des forces ancestrales s’emparent de la scène. Si la situation est plus ou moins quotidienne et banale, on peut compter sur le talent et l’imagination de la chorégraphe Crystal Pite et de son acolyte le dramaturge Jonathon Young pour y faire souffler un vent d’inédit.

Une danse-théâtre qui bouleverse et galvanise

Acclamés pour Revisor (tiré de la comédie satirique sur le pouvoir russe, Le Revizor de Nicolas Gogol) autant que pour Betroffenheit (qui signifie état de choc), leurs précédents opus, les deux auteurs n’ont en effet pas leur pareil pour créer une danse-théâtre qui leur est propre, qui bouleverse et galvanise. L’occasion de retrouver les excellents interprètes de Kidd Pivot, la compagnie de la très demandée canadienne, créatrice de pièce pour les plus grandes compagnies du monde dont l’Opéra de Paris.

Delphine Baffour