Les Inaccoutumés

Le festival de la Ménagerie de Verre revient pour une édition de printemps, aux couleurs d’une coopération avec la Suisse et son extraordinaire vivier d’artistes plasticiens, danseurs, musiciens…

Ils ont en commun de fêter leurs quarante ans, d’être de véritables espaces de confrontation artistique, de folie créatrice, de bouillonnement avant-gardiste. La Ménagerie de Verre et le Festival Belluard Bollwerk de Fribourg s’associent pour concocter ensemble une nouvelle édition des Inaccoutumés, avec le concours du Centre Culturel Suisse de Paris, fermé pour travaux. Cette édition « Printemps 24 » mérite plus que jamais son titre, que l’on imagine ouvert sans réserve au renouveau de la création artistique. Ainsi, c’est dans un esprit ouvert aux croisements disciplinaires que se déroule la programmation. Sur les cinq semaines de festival, les installations de Julia Zastava puis de Latefa Wiersch vont se succéder : la première occupe les espaces de la Ménagerie à travers un parcours d’interventions visuelles, qui, par étapes, interrogent la mémoire commune pour composer un monde futur. La seconde imbrique des récits qui questionnent la mémoire franco-allemande et, plus généralement, les identités d’un monde postcolonial.

Tout un espace réinventé

Que dire du travail de Margaretha Jüngling ? Installation ou performance ? Une soirée avec Grains to grow, c’est tout simplement une autre façon d’éprouver notre rapport à la nourriture. La musique résonnera à plusieurs reprises pendant le festival. Mais la soirée du 9 mars est à retenir, comme une traversée de quatre univers très différents, conjuguant électro-punk, performance et hip hop avec Tobias Koch, le tandem Crème Solaire, Nathalie Froehlich, et Camilla Sparksss. À découvrir également : le duo formé par le poète et rappeur Jean d’Amérique avec Lucas Prêleur dans Un poème dans la flaque rouge. Les performeurs Thibault Lac (Blue Roses), François Chaignaud et Marie-Caroline Hominal (Duchesses) ou Catol Teixeira (La peau entre les doigts) feront aussi l’événement.

Nathalie Yokel