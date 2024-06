Catherine Dreyfus s’empare d’un sujet profond dans une belle adaptation d’un livre jeunesse, et fait s’ajuster et s’emboîter chorégraphie, scénographie et dramaturgie.

L’exercice n’est pas des plus simples. Et pourtant, c’est ce qui ressort du Mensonge : une clarté, une simplicité malgré le poids du thème qui apparaît explicitement dans le titre. Nous voici plongés dans la vie d’une petite famille, à travers le couple de parents et leur petite fille, interprétée par une artiste de cirque. Les scènes de repas, les temps calmes dans la chambre, tout s’enchaîne dans une forme de train-train quotidien, parfaitement millimétré, dans une scénographie à chausse-trappes pleine d’astuces et propice aux mouvements. Tout semble glisser, et malgré l’agitation, même les personnalités sont rassurantes et sans aspérités. Jusqu’à ce que… Catherine Grive et Frédérique Bertrand, les autrice et illustratrice du livre paru aux éditions du Rouergue, ont eu l’idée excellente de la représentation du « mensonge ». Sa matérialisation, sous le geste de Catherine Dreyfus, donne une vie, une portée et une poétique particulière à ce qui reste une expérience partagée par tous, qui résonne dans toutes les mises en garde à l’attention des enfants.

La portée du mensonge

De ce mensonge, on ne saura rien – et c’est ce qui fait tout l’intérêt du spectacle, qui ne laisse pas le spectateur en position de juger. La chorégraphie préfère s’attarder sur les conséquences du mensonge. Ce qui sort littéralement de la bouche de la jeune fille, un soir à table, comme une tache rouge dans un monde bien rangé, va devenir le leitmotiv du spectacle et ce sur quoi s’articulent les corps et les interactions. Le mensonge est sournois, le mensonge se démultiplie, le mensonge descend des cintres, le mensonge envahit l’espace… Comment continuer à vivre avec lui, comment retrouver la routine d’avant et ses danses insouciantes ? Catherine Dreyfus réussit brillamment l’adaptation du livre, par la confiance qu’elle porte en la seule danse. Nul besoin de dialogues, de textes, la force de l’univers visuel fait le reste.

Nathalie Yokel