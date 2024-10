Krakauer & Tagg’s « Mazel Tov Cocktail Party »

Le clarinettiste David Krakauer persiste et signe une musique qui parvient à ouvrir des voies sans perdre son ancrage mémoriel.

Le titre de son dernier album est du genre programmatique : Mazel Tov Cocktail Party. On l’aura compris, le véloce clarinettiste qui se révéla au sein de Klezmatics et nous retourna il y a bien longtemps déjà avec un enregistrement sur le label de John Zorn continue d’œuvrer pour une rénovation de fond en comble du bon vieux répertoire klezmer, y mêlant d’autres répertoire tout en y apportant ce qu’il faut de good vibes, pour reprendre l’intitulé de sa formation. C’est encore le cas ce soir, puisqu’il convie Kathleen Tagg, multi-instrumentiste sud-africaine basée à New York qui produit une vibrante bande-son entre électronique et acoustique, mais aussi la canadienne Sarah MK, une voix qui tombe les mots pour soigner les âmes.

Jacques Denis