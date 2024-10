Wishes Trio en concert

La pianiste Sophia Domancich avec Eric McPherson et Mark Helias… Soit un trio immanquable !

Wishes, c’est le nom de ce trio dont le seul intitulé fait dresser l’oreille. Adepte de ce jeu en triangle, la Française Sophia Domancich y est associée à deux cadors venus d’outre-Atlantique : Eric McPherson, formidable débatteur derrière ses fûts, et Mark Helias, éminent bassiste qui a pratiqué le jazz dans tous ses formes et formats. C’est d’ailleurs avec ce dernier que la pianiste fut associée dès 2011 à l’occasion d’un enregistrement pour le label Marge. Une décennie plus tard, Sophia Domancich réactive le lien, y ajoutant le batteur qui fut aux côtés de nombre de pianistes émérites : Fred Hersch, David Virelles ou encore Ethan Iverson. De quoi laisser augurer de belles promesses, entre bon sens de la tradition et désir de s’en départir, où il s’agit de « remettre en jeu sans distanciation les valeurs essentielles du jazz : la liberté, le partage, l’engagement physique, émotionnel, poétique et politique ».

Jacques Denis