« Place au jazz » à Antony, édition 2024

Tous les ans, à la fin du mois de novembre, le temps de deux week-ends, Antony fait Place au jazz, un festival qui se déroule dans différents lieux culturels de la ville.

Pour le premier des week-ends, honneur est fait au piano. Place au jazz présente le tout nouveau second volet de « Pianoid » d’Edouard Ferlet (le 22/11), un projet dans lequel le pianiste se produit seul mais avec deux pianos sur scène (un droit, un à queue) dont il combine, à l’aide de la technologie, les sonorités, pilotant à distance celui dont il n’a pas le clavier sous les doigts. Le lendemain (23/11), avec son trio Brexit Music, son confrère Baptiste Trotignon se délecte à relire les grands tubes de la pop anglaise à l’aune du jazz, accompagné par un batteur de choc, Greg Hutchinson. Cette fin de semaine sera aussi l’occasion, pour petits et grands, d’assister au spectacle « Rag’n’Boogie » du pianiste Sébastien Troendlé, une histoire du boogie-woogie (le 24/11).

Après le piano, place aux cuivres

Pour le second week-end, place aux cuivres, avec le Big Band Antony Jazz qui rendra hommage à Artie Shaw (1910-2004) en interprétant le concerto composé par le grand clarinettiste en 1936, un concerto bien plus swing que classique qui est une véritable fête de la clarinette, tenue par David Benezit (le 29/11). Le festival accueille aussi la venue d’Alex Sipiagin, trompettiste russe basé à New York, habitué du label Criss Cross Jazz (le 30/11), qui se produira avec un trio made in Antony formé par le contrebassiste Gary Brunton avec le pianiste Patrick Cabon et le batteur Andrea Michelutti, lequel chaque année invite un soliste de choix à l’occasion du festival. Place au jazz se conclura, enfin, avec Robinson Khoury, jeune tromboniste français marqué par l’Orient de ses racines libanaises qu’il mêle aux musiques électroniques et au jazz (le 1/12). En ouverture, le festival accueille la saxophoniste Géraldine Laurent (le 19/11), invitée à prendre part à l’une des jam sessions que le conservatoire d’Antony organise au fil de chaque année.

Vincent Bessières