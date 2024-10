Jacky Terrasson Trio

Le pianiste Jacky Terrasson manie l’art du trio avec science.

L’art du trio, il le connaît sur le bout des doigts, tant et si bien qu’il en possède toutes les clefs depuis plus de trente ans. Au fil des années et des disques, le plus américain des pianistes français y revient constamment, y puisant matière tout à la fois à se ressourcer et manière de se projeter plus avant. C’est encore ce double mouvement, entre innovation et tradition, entre les deux côtés de l’Atlantique, qui qualifie son récent album, justement baptisé Moving On. En trio, il reprend à sa main une poignée de standards et de chansons, avec le brio qu’on lui sait en termes d’improvisation et non sans une touche de classique, s’appuyant sur une paire du style costaud : le contrebassiste Sylvain Romano et le batteur cubain Lukmil Perez.

Jacques Denis