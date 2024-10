Au cœur d’une longue tournée, la chanteuse Ayo se pose quelques jours à Paris pour fêter la sortie de son nouveau disque. À ne pas manquer.

C’était il y a bientôt vingt ans : une jeune songwritteuse bien connue par ceux qui laissaient alors trainer leurs oreilles dans les cafés et clubs du centre de Paris faisait sensation avec un premier disque, le bien-nommé Joyful. Porté par le hit Down On My Knees, ce coup d’essai est un franc succès. La chanteuse va le transformer en success story avec les disques suivants, sans jamais renoncer à son indépendance de style. Entre folk et soul, la native de Cologne qui eut pour père un musicien nigérian a construit une carrière qui l’a fait voyager sur tous les continents, comme en témoigne encore son dernier disque produit par le guitariste Freddy Koella (Bob Dylan, Lhasa…). Mami Wata est un nom inspiré par la déesse nigériane de la mer et le signe de sa nouvelle passion pour le surf, depuis qu’elle s’est installée à Tahiti voici trois ans, tout en gardant une fan base solide en France. Pour preuves, ces dates au Café de la danse devraient affichées complet.

Jacques Denis