Shai Maestro Trio : attrapeur de rêve

Le pianiste israélien Shai Maestro présente le répertoire de son dernier album en trio chez ECM.

Pianiste révélé tout jeune auprès du contrebassiste Avishai Cohen au milieu des années 2000, dans un trio qui provoqua quelques remous et constitua pour lui une formidable école, Shai Maestro a mené depuis une belle carrière, cultivant avec sa propre formation tout ce qui avait contribué à lancer sa réputation : un sens mélodique assumé, un toucher délicat et clair, une aisance avec les mètres impairs et un univers mâtiné d’influences orientales qu’il partage avec d’autres pianistes issus, comme lui, de la fertile scène israélienne. Au théâtre Victor Hugo, il présente le répertoire de « The Dream Thief », album paru en 2018 sur ECM, avec ceux-là mêmes avec qui il l’a enregistré, le contrebassiste Jorge Roeder et le batteur Ofri Nehemya, avec qui sa complicité est totale. Les amateurs de beau piano ne rateront pas l’occasion d’entendre ce musicien devenu relativement rare en nos contrées.

Vincent Bessières