Avec son nouveau disque, la flûtiste Naissam Jalal salue certains de ses pairs.

« Il y a plusieurs années, je me suis rendu compte que je ne jouerais probablement jamais avec ces camarades soufflants qui me touchent dans leur expression musicale et que je côtoie pourtant dans les festivals de jazz depuis des années. J’ai réalisé qu’il n’existerait probablement jamais d’occasion de mêler nos sons et nos souffles à moins de l’imaginer et de la provoquer. » C’est donc ainsi qu’est né cet album qui sort ces jours-ci. Souffles, un titre aux allures programmatiques pour Naissam Jalal, qui convie nombre de confrères en des duos de haute volée, dont un avec le tutélaire Archie Shepp, qui clôt de manière éminemment spirituelle ce recueil. Entre-temps, on la retrouve dialoguant aussi bien avec Robinson Khoury, le passionnant tromboniste de la jeune génération, qu’avec le clarinettiste Louis Sclavis, un autre aîné qui fait référence.

Jacques Denis