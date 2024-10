Adepte de fertiles croisements, le virtuose iranien du kamancheh retrouve son ami, Erdal Erzincan, maître du baglama anatolien.

Entre ces deux-là, l’affaire est une histoire de cordes subtiles, qu’ils mêlent sur l’écheveau de pensées échevelées. Pas de doute, à l’image du fameux « The Wind », titre extrait d’un album du même nom qui les réunissait en 2004, le souffle du soufisme inspire leurs improvisations, de belles échappées qui font vriller les têtes. Car, si elle part de la tradition, leur bande-son nous fait aller au-delà du miroir, au pays de l’imaginaire, à l’image de Kula Kulluk Yakisir Mi, autre album publié quelques années plus tard sur le label ECM.

Sentiments partagés en toute complicité

Depuis vingt ans, l’Iranien Kayhan Kalhor et son cadet le Turc Erdal Erzincan n’ont plus rien à démontrer en matière de sciences musicales, ayant chacun eu le loisir de rencontres du troisième type – avec le Kronos Quartet, Yo Yo Ma – comme le goût d’apprendre auprès des grands maîtres de leur tradition respective. Forts de leurs intimes et infinies connexions, il ne leur reste plus qu’à s’exprimer en toute spiritualité en mêlant leurs cordes pincées comme caressées. À la clef, une musique tout à la fois au cœur du temps présent et profondément inspirée par les maîtres des siècles précédents, autrement dit en parfaite harmonie avec les temps d’un rétro-futurisme vibrant.

Jacques Denis