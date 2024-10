Kenny Barron : une légende vivante du piano jazz

Radio France accueille Kenny Barron et son trio, une légende vivante du piano jazz.

Véritable maitre du piano jazz, ayant débuté auprès d’artistes de la trempe de Yusef Lateef et Dizzy Gillespie, entré dans la lumière grâce à sa fertile collaboration avec le saxophoniste Stan Getz, Kenny Barron est, à 81 ans, de ces musiciens que l’on peut classer dans la catégorie des « légendes vivantes ». Si son CV a des airs de Who’s Who du jazz, il mène depuis des années une carrière sous son nom. Chez lui cohabitent les héritages croisés de Bud Powell et de Thelonious Monk, mais aussi de McCoy Tyner et Hank Jones, donnant à son phrasé une assise et articulation particulièrement admirables, jamais prises en défaut de swing, toujours d’une limpidité irréprochable. D’une rare constance, le trio qu’il forme avec le contrebassiste Kiyoshi Kitagawa et le batteur Johnathan Blake est le véhicule idéal pour laisser s’exprimer un art que ne semble pas atteindre le nombre des années. En première partie, Root 70, quartet sans piano du tromboniste Nils Wogram.

Vincent Bessières