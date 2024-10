Gangbé Brass Band et Laura Prince, du jazz à l’Afrique de l’Ouest

Du jazz à l’Afrique de l’Ouest, et vice-versa, un double plateau unissant Gangbé Brass Band et Laura Prince, tout en voyages et rencontres.

On ne sera guère surpris par ce double plateau qui promet une belle soirée, programmée dans le cadre d’Africolor. Pour s’être révélée dans le monde du jazz, Laura Prince n’en demeure pas moins enracinée dans le Togo. C’est le sujet de son nouveau projet en hommage à la terre de ses ancêtres, intégrant avec délicatesse à son univers les répertoires traditionnels d’Afrique de l’Ouest. C’est justement de Cotonou, au Bénin, que vient le Gangbé Brass Band, un ensemble de cuivres et de vents qui essaiment son bon sens du groove depuis trente ans sur toute la planète. À la clef d’entêtantes rythmiques et des chants polyphoniques qui vous happent des pieds en cape.

Jacques Denis