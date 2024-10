Festival Jazz’n’ Klezmer 2024

C’est l’un des rendez-vous de l’automne parisien qui désormais essaime dans toute la France.

Pour sa vingt-deuxième édition, le festival Jazz’N’Klezmer entend bien garder son « cap musical ». A savoir une diversité de propositions qui débordent désormais du cadre générique de son intitulé, et ce au-delà de la capitale où il fut créé puisque treize villes accueilleront plus de vingt concerts. En guise d’introduction, le concert à l’Alhambra rendra ainsi un hommage poétique aux enfants d’Izieu, déporté durant la Seconde Guerre mondiale, à travers une collaboration qui s’annonce passionnante sur le papier entre le dessinateur Gilles Rapaport et le saxophoniste Lionel Belmondo, dans une veine inspirée notamment par Darius Milhaud et Jehan Alain. Le 9 novembre, l’ensemble canadien Oktopus se produira à l’Espace Rachi pour la première fois en France : au programme une relecture innovante du répertoire klezmer. Le 11, la clarinettiste virtuose Marine Goldwasser débarquera au Café de la danse avec dans ses bagages une création du genre festive baptisée Noces Yiddish, aux intonations Mitteleuropa et inflexions américaines. Ça devrait swinguer. Tout comme le 14 novembre, à l’Alhambra, avec le chanteur israélien David Broza qui revisite de grands standards, arrangés par Omer Avital.

Du jazz à la transe

Du jazz, il sera question le 12 avec le pianiste Laurent Assoulen en duo avec le batteur Lukmil Perez, précédent au Sunset le quartet d’Or Bareket dont le dernier recueil s’intitule YŌM, « jour » en hébreu et en arabe. Justement, Groove du Jour fut le titre de leur précédent disque : le Yes Trio – Ali Jackson aux baguettes, Aaron Goldberg au piano, Omer Avital à la contrebasse – est de retour, dans un même sillon jazz, le 17 novembre au théâtre Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne, précédé par le duo Denis Cuniot (piano) et Yannick Thépault (clarinette). Autre registre avec The Shvesters, deux chanteuses fortes en thème yiddish très en vue sur les réseaux sociaux. Le 19 au Sunset, le dialogue entre Giovani Mirabassi et Guillaume Perret devrait se jouer sur une corde autrement plus onirique. Et pour finir le 20 novembre par une note du genre plus festive, le DJ Shantel devrait faire transer la Bellevilloise, avec son Bucovina Orkestar et ses platines.

J.Denis