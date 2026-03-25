Le joyeux festival Du rêve sous les pavés revient à La Courneuve, conviant petits et grands dans toute la ville, jusqu’au temps fort des 8 et 9 mai où les spectacles s’emparent de l’espace public.

Du 5 au 13 mai, la ville de La Courneuve se transforme en salle de spectacle à ciel ouvert, conviant tous ceux qui font encore le pari de la joie partagée à découvrir du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque ou des marionnettes. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, des siestes poétiques de la compagnie AMK au spectaculaire processus de création de toiles géantes des artistes de street art Ella & Pitr, du dressage de cerceaux par le circassien Sylvain Julien, alias Monsieur O, à l’embarquement sur le bateau-castellet de la compagnie 240volts explorant Le Bleu des mappemondes, ou dans la caravane du collectif La Méandre, pour un voyage tout en musique et images animées. À découvrir aussi : un moment suspendu en hauteur, une plongée en apnée pour une extraordinaire jonglerie aquatique, ou la rencontre avec les Tréteaux de France et Mathieu au milieu, pour cesser d’avoir peur de l’autre.

Joie et créations partagées

L’école Paul-Doumer, le centre culturel Houdremont, la place de la Fraternité et la place Claire-Lacombe accueilleront des manifestations variées, avec le plaisir du partage en étendard, pour réapprendre à marcher avec la compagnie Semana et s’éclater au son des platines déjantées des Frères Casquette. La compagnie Les Ombres portées, invitée spéciale du festival et en résidence toute l’année à La Courneuve, proposera La Renverse, fabuleux conte marin d’ombres et de musique, et invitera les habitants du quartier des Quatre-Routes à participer à une création collective, Le Grand Chamboultou. Pendant le temps fort de fin de festival, les manèges forains de la compagnie De Machienerie ainsi que les cabanes (à livres, à doudous, sensorielle, et cabane-toboggan) de l’Atelier Salade Graphique accompagneront la programmation de spectacles. Cette manifestation populaire prouve, une fois encore, qu’on vit mieux ensemble quand les arts s’en mêlent !

Catherine Robert