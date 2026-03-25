Festival de Magie du TNN , une 4e édition qui met la richesse d’un art jeune et inventif à l’honneur

Pour la quatrième année, le Théâtre National de Nice met l’un des plus jeunes arts de la scène à l’honneur : la magie nouvelle. S’appuyant sur quelques stars du genre, il propose au public de découvrir des artistes qui travaillent une dramaturgie tout aussi puissante que celle du théâtre d’acteurs, même si elle passe par des techniques différentes.

L’affiche de cette 4e édition du festival le suggère : le public est convié à perdre ses repères. Comme pris dans un labyrinthe, son esprit s’égarera dans des dédales savamment préparés, tandis que son œil sera trompé par les tours et les détours pris par les propositions des magiciennes et des magiciens. Il ne s’agit pas de visiter Poudlard – même si le TNN propose un à-côté amusant, un procès de Bellatrix Lestrange et de Drago Malefoy – mais de découvrir des techniques de pointe, utilisées pour brouiller la frontière entre réel et illusion. Occurrence rare en France, la compagnie Gandini Juggling présente Heka [Tout n’est qu’un faux-semblant], un spectacle virtuose mêlant magie, cirque et danse, avec la participation de complices de tout premier plan : Kalle Nio et Yann Frisch. Non moins célèbre, Thierry Collet avec sa Compagnie du Phalène propose une expérience appelée FauxFaire FauxVoir, qui fait appel à la manipulation mentale, pour amener le public à questionner quelques évidences auxquelles tout un chacun s’accroche volontiers : ses propres sens, la caméra de son téléphone et ses objets connectés… De quoi nourrir – si on le veut ! – une pensée critique, voire politique.

Découvrir un art qui renouvelle l’expérience de spectateur

Ce ne sont là que deux exemples particuliers d’une programmation bien choisie. On notera la présence d’un spectacle destiné au jeune public, Chifumi de Delphine Lanza, qui utilise quelques ponctuations magiques pour mettre en mouvement diverses formes qui se reflètent dans des surfaces réfléchissantes. Le résultat est hypnotique et délicat. Le bien nommé Hasard de Pierre Rigal vaut également le coup d’œil : il confronte un groupe de danseurs et de danseuses à un décor qui se modifie de façon aléatoire – improvisation garantie ! Presque une métaphore de la vie… Une soirée est consacrée à un Grand Gala de Magie, et de multiples activités, ateliers, cours, complètent les propositions de spectacles. Un rendez-vous devenu un incontournable de la saison du TNN, pour un public aventureux qui aime se confronter aux surprises. De quoi découvrir la richesse d’un art jeune et inventif.

Mathieu Dochtermann