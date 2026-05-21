La création basque mise en lumière par le festival Cratère Surfaces

Trois jours d’une grande intensité pour Cratère Surfaces, le festival des arts de la rue de la scène nationale d’Alès.

De belles aventures vont se tisser dès les berges du Gardon, entre la danse aquatique de la compagnie Out of the blue, L’Installation Tripode de la compagnie Les Choses de Rien, ou l’expérience collective du Cirque Immersif. Et c’est Place de l’Hôtel-de-ville que s’échoue le radeau de la compagnie Dyptik, dans une grande pièce pour six danseurs entre hip hop et héritage culturel marocain. Cette année, le festival Cratère Surfaces met également en lumière la création basque à travers un focus autour de 7 compagnies : tradition, innovation, musique, danse, acrobatie se succèdent, jusqu’à l’éblouissante parade pyrotechnique et musicale de la compagnie Deabru Beltzak – une première en France.

Nathalie Yokel