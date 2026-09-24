Flox où la fièvre du reggae rencontre la musique électro

Entre dub, nu-soul et reggae, Flox réunit son public autour d’une transe commune où la fièvre du reggae rencontre la musique électro.

Depuis deux décennies, Flox façonne une fusion vivante entre reggae, électro, dub et nu soul. Franco-britannique, il s’est imposé comme une référence de la scène alternative hexagonale. Grâce à plusieurs albums et de nombreuses tournées, il a créé un univers personnel, où le reggae rencontre les machines. Aujourd’hui, il revient avec « Thing in Itself », son huitième album qui explore en profondeur les notions de perception, de vérité et d’altérité chères à Emmanuel Kant. En live, il réunit le public autour d’une transe commune. Il sera donc question de partage lors de cette soirée qui s’annonce vibrante. En incorporant des éléments modernes à la structure du reggae, il est un artiste pleinement ancré dans son époque et réceptif aux ambiances.

Philippe Deneuve