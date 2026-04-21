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Jazz / Musiques - Agenda

Dowdelin et Ireke, deux ambiances pour cette soirée « Underdog Groove » stimulante et populaire

Dowdelin et Ireke, deux ambiances pour cette soirée « Underdog Groove » stimulante et populaire - Critique sortie Jazz / Musiques Gennevilliers Le Tamanoir
©Dowdelin @ Jp Gimene
Dowdelin @ Jp Gimene

Le Tamanoir

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Un groupe aux saveurs des Caraïbes qui narre la résilience, l’autre Afro Tropical gonflé d’énergie. Deux ambiances, pour cette soirée « Underdog Groove » stimulante et populaire.  

Le label indépendant « One Nation Underdog Groove » brasse le reggae, les musiques africaines ou la Soul. Il produit, entre autres, les deux groupes Dowdelin et Ireke qui joueront au Tamanoir, le même soir. Si Dowdelin explore, dans son nouveau disque, la résilience et les aléas de la vie, c’est à partir de sonorités caraïbéennes, à la jonction du jazz et de l’électro, appuyées par des textes en créole, français et anglais. Ireke, pour sa part, baigne dans un groove hybride, fait de cuivres chaleureux et autres guitares, piano Rhodes et clavinet. Musique dansante garantie. C’est donc sous le signe de l’âme, nostalgique ou ragaillardie, que les spectateurs vibreront au Tamanoir, sans oublier de dénicher quelques vinyles collectors au stand du label « Underdog Groove ». Des sons gorgés de funk pour une soirée électrisante.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Dowdelin et Ireke
du vendredi 29 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026
Le Tamanoir
27 Av. Lucette Mazalaigue, 92230 Gennevilliers

à 20h30.

Tél : 01 47 98 03 63. www.letamanoir.com

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